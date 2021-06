Stiri pe aceeasi tema

- De sambata, de cand mașina in care se afla afaceristul Ioan Crișan a sarit in aer, in Arad, o intreaga echipa complexa de investogatori cauta orice indiciu care sa-i duca la faptaș sau faptași. Dupa ce specialiștii au analizat in laborator ramașitele mașinii și ale bombei, s-a aflat originea…

- Cazul uciderii milionarului din Arad este din ce in ce mai complicat, iar acum procurorii ce se ocupa de ancheta au decis sa schimbe incadrarea in omor calificat cu premeditare, avand in vedere gravitatea situației și modul de operare. Mai nou, aceștia considera ca au aflat și momentul in care s-ar…

- Porcurorii au schimbat incadrarea in cazul exploziei produse sambata dimineața in Arad, in urma careia un om de afaceri a murit, din omor in omor calificat cu premeditare. „Cercetarile se efectueaza sub...

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- Partida de vanatoare din judetul Bihor la care un barbat de 46 de ani a fost impuscat accidental in cap era neautorizata, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. "In urma primelor cercetari efectuate la fata locului de politistii Sectiei 2 de Politie Rurala Beius impreuna…

- Anchetatorii au un suspect in cazul femeii gasite moarte intr-o locuinta din Cernavoda, iar procurorii continua cercetarile pentru a stabili cum si-a pierdut aceasta viata, urmand sa fie facuta necropsia, anunța news.ro. Potrivit anchetatorilor, o femeie a sunat joi dimineata la 112 si a anuntat…

- Procurorii DIICOT împreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj au facut 11 percheziții la domiciliu, la unele persoane care sunt banuite de trafic de persoane, proxenetism și trafic de droguri. „La…

- Sase persoane au fost amendate cu suma totala de peste 7.000 de lei in urma evenimentului petrecut in municipiul Constanta in care un barbat a fost impuscat cu un pistol cu bile, in timp ce incerca sa aplaneze un conflict intre mai multi tineri, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).…