Cum au reusit un preot din Constanta si Arhiepiscopia Tomisului sa fraudeze bugetul UE

Stiri pe aceeasi tema

- Metroul pana la Otopeni va primi finantare europeana. Un anunt in acest sens a venit joi din partea Ministerului condus de Lucian Sova. Concret, Ministerul Transporturilor a dat de veste: “Comisia Europeana a anuntat Ministerul Transporturilor ca va finanta proiectul legaturii de metrou cu Aeroportul…

- Avand in vedere numarul extrem de mare de turisti care au tranzitat litoralul romanesc, dar si de participanti la evenimentele muzicale electric-house, care au avut loc in perioada estivala la Constanta si Cluj, specialistii Agentiei Nationale Antidrog, impreuna cu voluntarii antidrog, au derulat pe…

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata a doua persoane, Vasile Rusnac, responsabil tehnic din partea Arhiepiscopiei Tomisului in cadrul unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, și Ionuț-Cosmin Bacila, administrator al unei societați comerciale, pentru savarșirea infracțiunii…

- E toiul verii. Ramașițele unui barbat sunt maturate de pe asfaltul incins, undeva spre periferia orașului. In urma lor raman o balta de sange, un contur mazgalit stramb și multe intrebari. In celalalt capat al orașului, un alt barbat da multe raspunsuri. Ii povestește senin unui procuror cum a carat…

- In judetul Giurgiu sunt 99 de gradinite toate fiind igienizate, modernizate sau reabilitate, iar una dintre acestea este constructie noua realizata cu fonduri europene, a precizat purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Judetean Scolar Giurgiu, Georgeta Stanescu. „La nivelul judetului Giurgiu, in anul…

- La sfarșitul anului 2016, Razvan Dimoftache, un om de afaceri din Constanța, a depus o plangere penala in care ii acuza pe procurorul Adina Florea și pe un polițist de caz de cercetare abuziva și de marturie mincinoasa. Conform procedurii, in urma acelei plangeri a fost deschis un dosar penal care…

- Documentele date publicitații de Mihai Gadea sunt cu adevarat explozive. Avem acum dovada oficiala a exstenței unui grup criminal organizat la Cotroceni. Condus de Traian Basescu. La acea data, președinte al Romaniei. Ancheta redeschisa la Parchetul General in urma difuzarii unei inregistrari cu…

- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o avertizare cod galben de vreme rea.Potrivit ANM, in intervalul ora 15:25 pana la ora 16:30 in judetul Constanta: Cobadin, Negru Voda, Baneasa, Rasova, Pestera, Chirnogeni, Independenta, Oltina, Aliman, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Ion Corvin, Cerchezu, Dumbraveni…