Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au demarat, marti, o ancheta, dupa ce un barbat a furat 10.000 de lei de la o banca din Sectorul 2. Suspectul a amenintat una dintre casiere si a fugit inainte de a fi actionat butonul de panica. "Astazi, in jurul orei 10.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca intr-un sediu…

- Lumea sportului a primit o veste grea in ultima zi a lunii octombrie. Cu toate ca apropiații spotivei susțin ca Simona Halep a fost foarte grijulie in vremurile acestea, a fost testata pozitiv cu coronavirus la finele lui octombrie. Cum a fost surprinsa acum pe strazile din București? Simona Halep,…

- Cum l-a bagat la pușcarie un interlop pe un camatar din Pipera. Pentru a infunda un rival, Dumitru Beciu, zis Mitica Machedonu, a recurs la o strategie incredibila, care a pus in dificultate și anchetatorii. “I-a luat cuțitul cu mana cu tot și s-a taiat singur”. Aceasta fraza absurda e, de fapt, o strategie…

- Numele ei este Simona Maierean , este locotenent-comandor, are 33 de ani și este prima femeie din Europa care a obținut certificarea de pilot comandant de aeronava din Grupul de Transport Aerian Strategic al NATO. La 24 de ani, Simona a devenit prima femeie pilot de vanatoare din Romania, iar acum se…

- A sosit ziua lunga și infrigurata in care, trecand spre Capitala, scriitorul Laur Prahoveanu urma sa-i vada ”capodopera”. Nu avea cui s-o citeasca, cerand o parere. Lumea ei nu cuprinsese pana atunci scriitori, ziariști, iar placerea de a citi carți venea parca din alte galaxii. Era pranzul și nu se…

- Asan Amet suferea de mai multe afecțiuni cronice, unele dobandite ca urmare a lungilor ani petrecuți in spatele gratiilor, atat in țara cat și in strainatate. Asan Amet a fost una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea interlopa. Inca de la inceputul anilor '80 a inceput sa devina celebru…

- Cu elicopterul pregatit și primaria închisa de azi pâna duminica, Elena Ceaușescu lanseaza ultimele fake-news-uri pentru București, spune candidatul Nicușor Dan despre ultima intervenție a contracandidatei sale, edilul Gabriela Firea. ”Aflam ca bucureștenii au avut apa calda și, daca…

- Turismul internațional s-a prabușit in timpul pandemiei, dar a stimulat creativitatea. Insulele Bermude și Barbados, dar și cateva țari europene cauta sa atraga turiști intr-un alt mod: cei care pot lucra de la distanța vor primi ușor o viza de pana la un an. Așa poți sa lucrezi de pe plaja, cu briza…