Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați care iși executau pedeapsa intr-o inchisoare din Virginia au reușit sa evadeze cu ajutorul unei periuțe de dinți, iar locul in care au mers i-a surprins chiar și pe polițiști.

- Doi deținuți din statul american Virginia au evadat din inchisoare, dupa ce au sapat un tunel cu o periuța de dinți modificata. Cei doi s-au bucurat de libertate doar noua ore, scrie Agerpres. Au fost dați de gol de mai mulți localnici, care i-au vazut intr-un celebru local din oraș și au anunțat poliția.…

- Procurorii din SUA, statul Virginia au publicat o inregistrare video care arata ultimele momente ale unui pacient care a murit in custodie, intr-un spital de boli mintale, transmite BBC.Clipul arata cum Irvo Otieno a fost imobilizat la pamant de politie si de personalul spitalului, pe 6 martie, in…

- Doi deținuți din statul american Virginia au evadat din inchisoare, dupa ce au sapat un tunel cu o periuța de dinți modificata. Cei doi s-au bucurat de libertate doar noua ore, scrie Agerpres. Au fost dați de gol de mai mulți localnici, care i-au vazut intr-un celebru local din oraș și au anunțat poliția.

- Inchisoare federala din fostul Fort Alcatraz, aflat pe o insula in Golful San Francisco, a gazduit prizonieri doar timp de 30 de ani, pana in martie 1963, insa a fost suficient timp incat sa devina o legenda.

- Un suspect de crima a reusit sa evadeze din sala de judecata a unui tribunal din statul american Oregon. Imaginile camerelor de supraveghere care au surprins momentul au fost publicate pe retelele sociale. Newly released security camera footage shows a 28-year-old murder suspect in Oregon escaping…

- Oamenii de știința au reușit pentru prima data sa modifice traseul fulgerelor folosind raze laser, o inovație care ar putea fi utilizata in viitor in jurul aeroporturilor, rampelor de lansare pentru rachete sau al cladirilor inalte, in locul paratrasnetelor clasice.

- Doi prizonieri, care erau escortati de gardieni inapoi intr-o inchisoarea etiopiana, au aruncat cu boia in ochii paznicilor, reusind sa-i imobilizeze suficient de mult timp pentru a fugi. Alti doi prizonieri au profitat de situatie si au evadat.