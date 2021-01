Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au raportat, marți, primul caz de infectare cu noua tulpina a coronavirusului, care circula in Marea Britanie din septembrie. Conform guvernatorului statului Colorado, Jared Polis, un barbat de 20 de ani, care nu a calatorit recent, este infectat. „Sunt multe lucruri pe care…

- Cercetatorii universitatii din Kyoto si-au propus sa construiasca pana in 2023 primul satelit din lume construit din lemn. Satelitul urmeaza a fi realizat impreuna cu o companie japoneza cu o istorie de 400 de ani in constructia de case si obiecte din lemn, informeaza BBC.

- Cercetatorii companiei de solutii in securitate cibernetica Kaspersky au identificat in toamna acestui an doua incidente APT care vizau entitati implicate in cercetarea COVID-19, un organism al unui Minister al Sanatatii si o companie farmaceutica.

- Oamenii de stiinta japonezi au dezvaluit marti ca au fost impresionati atunci cand au descoperit cantitatea de esantioane prelevate de pe un asteroid si aduse pe Terra de o sonda spatiala nipona, la finalul unei misiuni ce a avut o durata de sase ani, informeaza AFP. Sonda Hayabusa-2, lansata in 2014,…

- Cercetatorii din Franța și Japonia au declarat ca, ceapa obișnuita poate proteja organismul nu numai de bolile infecțioase, dar, de asemenea, de imbatrinire. Aceasta leguma purifica și intinerește celulele creierului, are un efect benefic asupra intregului organism, transmite informing.ru. Studiul a…

- Cercetatorii au descoperit doua variante de coronavirus inrudite cu SARS-CoV-2 la lilieci-potcoava depozitați in laboratoare din Cambodgia și Japonia, scrie revista Nature. Virusurile sunt primele „rude” cunoscute ale SARS-CoV-2, care au fost descoperite in afara Chinei. Dovezile de pana acum arata…

- Cannabis-ul consumat in zilele noastre este cu un sfert mai puternic decat cel consumat in anii '70, arata un studiu facut de cercetatorii englezi, potrivit metro.co.uk. Cercetatorii de la Universitatea din Bath au sintetizat probe din peste 80.000 de probe de canabis, care au fost colectate de pe strazi…

- De multa vreme se știe ca sfecla roșie conține numeroase ingrediente sanatoase precum vitaminele A, C și complexul B, saponine, potasiu, magneziu, fier, acid folic și substanța vegetala secundara betanina. Acesta din urma are efecte antiinflamatorii și intarește sistemul imunitar. Cercetatorii au…