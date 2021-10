Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje de poliție și comisari de la Garzi Forestiere din mai multe județe fac verificari in aceasta dimineața la firme din domeniul exploatarii lemnului in mai multe localitați vrancene. Din primele informațiii, acțiunea de control este coordonata de IGPR. Alaturi de polițiști sunt implicați in aceasta…

- Experții sunt de acord ca a dormi bine este una dintre cele mai bune modalitați de a ne menține și imbunatați sanatatea. O saltea este un factor imens in capacitatea noastra de a dormi bine. Totuși, mulți oameni trec cu vederea importanța unei saltele și continua sa foloseasca un model care nu le ofera…

- Cu toții suntem diferiți atunci cand vine vorba de venituri și obiceiurile de a cheltui banii. Pana la urma, nu conteaza atat de mult cat caștigi, ci cum dramuieșți caștigurile. Noi iți putem da cateva sfaturi care te vor ajuta sa te organizezi mai bine cu banii și sa mai arunci cate ceva și in pușculița.…

- Cu toții avem viziunea unei lumi perfecte in care rufele se spala, se usuca și se impaturesc singure. Din pacate, acest lucru nu este foarte realist. Multe așternuturi și cuverturi de pat se murdaresc prea repede și, mai rau, uneori mai au loc și accidente. Oricine a baut vreodata cafea in pat știe…

- Consiliul Județean Vrancea deruleaza o campanie de conștientizare pe tema calitații aerului pe care il respiram. Deși este invizibil, aerul pe care il respiram este esențial pentru o viața sanatoasa. Este un adevar pe care foarte puțini dintre noi il conștientizam, pentru ca, spre deosebire de hrana,…

- Inculpații, dar și familia afaceristului Constantin „Telu” Chirița au atacat sentința in dosarul uciderii acestuia cu sange rece, ceea ce inseamna ca judecatorul cauzei a motivat hotararea de condamnare. Doi dintre inculpați au fost condamnați pe fond la inchisoare pe viața, iar ceilalți doi la cate…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat 58 de amenzi contraventionale, in valoare de 492.000 de lei, in urma actiunilor de control desfasurate pe litoral in perioada 2 – 8 august, potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…