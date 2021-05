Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din orasul elvetian Basel au reusit sa convinga zeci de cersetori romani sa plece din localitate si chiar din tara. Pentru asta, cersetorii au fost platiti si li s-au oferit bani de buzunar, dar si bilete de tren. In urma cu doi ani, autoritatile locale din Basel au luat o masura…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia a inchis dosarul penal in care un medic chirurg fusese acuzat de vatamare corporala pentru ca uitase in abdomenul unei fetite, in varsta de zece ani, pansamente sterile folosite in timpul unei interventii chirurgicale.

- Un grup format din sase romani a reușit sa obțina 1 115 571,68 de dolari din 2 654 de cecuri furate de la biserici, care erau depuse apoi in conturi deschise la diferite banci din SUA. Liderul grupului a pledat vinovat si risca o pedeapsa federala cu inchisoarea de pana la 30 de ani, potrivit Antena…

- Arata in sfarsit asa cum si-a dorit dintotdeauna! Mariah Carey a dezvaluit recent cum a reusit sa scape de kilogramele in plus. Multa vreme a suferit pentru ca se ingrasase. Diva a povestit recent intr-un interviu de televiziune cum a reusit sa scape de 32 de kilograme. Mariah ajunsese sa cantareasca…

- Prima țara din Europa libera de coronavirus. Cum au reușit sa scape de pandemie. Islanda a devenit prima țara din Europa care, aparent, a scapat de coronavirus. Nopți albe, restaurante deschise, concerte și tot ce tanjește restul Europei gasim acum in Islanda. In Islanda, au murit doar 29 de persoane…

- Pe 26 februarie epidemia de Covid-19 a fost oficial eradicata in Insulele Feroe. Din iulie 2020 arhipelagul nostru a trecut prin trei valuri pandemice, și de fiecare data numarul cazurilor a scazut rapid. La inceput parea a fi doar noroc. Acum pare mai degraba rezultatul unei strategii de succes, scrie…

- PSD a lansat o campanie pentru creșterea alocațiilor. Marcel Ciolacu ii invita pe romani sa se implice și sa le ceara parlamentarilor PNL, USR PLUS și UDMR din județul lor sa voteze pentru marirea alocațiilor. „Nu-mi face vreo placere sa-i sun pe Orban și Cițu, dar o viața mai buna pentru…

- Celebrul luptator Tolea Ciumac a reușit, in cele din urma, cu ajutorul autoritaților italiene, sa scape de pușcarie. Acesta este urmarit intrenațional de polițiștii din Romania, dupa ce, anul trecut, a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, pentru contrabanda.