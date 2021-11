Stiri pe aceeasi tema

- Ultima forma a OUG 118/2021 votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri de pret sau chiar lipsa de energie, in conditiile in care furnizorii isi vor recupera cu intarziere banii de la stat, se arata…

- Autoritatile din Romania ar trebui sa reduca TVA la energie, pe langa celelalte masuri pe care le-au anuntat, pentru ca facturile platite de oameni sa scada, a afirmat Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania, intr-un interviu. El a fost intrebat ce masuri ar trebui sa ia Guvernul…

- Inflația a urcat în septembrie la 6,3%, mult peste estimarile anterioare ale Bancii Centrale. Topul scumpirilor e condus de energia electrica și ulei, urmate de gaze, combustibili și cartofi. Potrivit unor estimari ale economiștilor șefi din banci, prețurile ar putea crește la finalul anului cu…

- Surpriza la bursa din Romania in contextul exploziei internaționale a prețurilor la energie. Facturile romanilor aproape ca s-au dublat in ultima perioada. Pentru unele companii, fluctuația din piața a venit cu vești bune. Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), singurul producator de energie nucleara…

- Ne luptam cu scumpiri in cascada la rafturi, la pompa si in facturi, iar cele mai noi date ale Institutului National de Statistica confirma cat de grea este situatia prin care trecem: foarte multe familii nu isi mai permit sa plateasca facturile la utilitati, informeaza Observatornews.ro . Romanii o…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…

- Sub conducerea PNL-USR-PLUS-UDMR, Romania a ajuns sa se confrunte nu doar cu o criza medicala fara precedent, ci și cu una economica, la care se adauga cea politica. Cu salarii inghețate, fara majorarea legala a pensiilor și alocațiilor, cu prețurile care au sarit in aer, deputatul Daniel Ghița,…

- Furnizorii de energie cresc facturile utilizatorilor casnici și industriali de la o luna la alta, intr-un ritm cu care nici oamenii de rand, nici consumatorii mari de energie nu pot sa țina pasul. In multe cazuri, facturile s-au dublat. In toate cazurile insa, veniturile romanilor au scazut, pentru…