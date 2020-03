Cum au reusit doua capitale europene sa nu mai aiba niciun accident rutier fatal: Masurile din care Romania trebuie sa invete

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus care se extinde la cote alarmante pe continentul european obliga statele sa ia masuri de sprijin pentru companiile care vor avea de suferit și, deopotriva, pentru a evita o criza eonomica. Unele guverne europene au anunțat deja scheme menite sa scoata companiile din impas,…

- C.J. Teleorman: Operatorii de transport rutier sa dezinfecteze vehiculele dupa fiecare cursa și sa respecte capacitatea de transport a vehiculelor folosite in Social / on 13/03/2020 at 10:24 / Conducerea Consiliului Județean Teleorman a transmis o adresa tuturor operatorilor de transport rutier persoane…

- Președintele Igor Dodon este un cronicar meticulos al intrevederilor informale pe care le are cu liderii statelor occidentale și nu numai pe culoarele unor reuniunii internaționale. Aceste intrevederi nu-și au insa, in viața politica de zi cu zi, o continuare și in intalniri bilaterale oficiale cu acești…

- Georgeta Mariana Vasilcu a murit intr-un accident de circulatie petrecut in 16 ianuarie intre doua localitati din Italia, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit frontal de un autobuz. Femeia, mama a doi copii, a decedat pe loc, iar acum italienii strang bani pentru aducerea trupului neinsufletit…

- O femeie a murit, iar copiii sai, cu varste intre 7 si 14 ani, si un barbat au fost raniti, vineri seara, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de un copac, in judetul Giurgiu. Politistii au stabilit ca barbatul aflat la volan era baut, potrivit Romania TV. La fata locului…

- Un nou val de tragedii a ingrozit azi Romania. O femeie și fiul ei de 5 ani au fost omorați intr-un accident in Bacau, in timp ce mergeau la biserica. O femeie de 27 de ani a fost ucisa impreuna cu fiul ei de doar cinci ani, in urma unui accident rutier produs pe DN12A [...]

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi seara, la bilantul primului mandat de sef al statului, ca actiunile sale de politica externa in acesti ani s-au axat pe cresterea rolului Romaniei in Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana, precum si pe extinderea si intarirea Parteneriatului strategic…