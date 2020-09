Stiri pe aceeasi tema

- Primarii comunelor Corbu, Constantin Dinut, si Ianca, Mirel Pascu, au obtinut al optulea mandat consecutiv, ei aflandu-se de trei decenii in fruntea acestor localitati, fiind realesi desi de fiecare data au avut mai multi contracandidati. Constantin Dinut (PSD), primarul comunei Corbu,…

- Iancu Popa, primar al comunei Santimbru, a caștigat al optulea mandat, el ocupand aceasta funcție din 1990. Iancu Popa a fost ales cu 58,37% din voturi. Ioan Iancu Popa a primit 833 de voturi din 1.427 valabil exprimate, ceea ce inseamna 58,37%, conform datelor parțiale publicate de Autostrada Electorala…

- Primarul in functie al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, membru Pro Romania, care a fost ales in 2012 si reales in 2016, a pierdut alegerile pentru al treilea mandat de edil. El a fost invins de candidatul PNL Adrian Valentin Anghelescu, pe locul al doilea clasandu-se candidatul PSD Marian Maroiu,…

- Cel mai longeviv primar din Alba, cel din comuna Sântimbru, liberalul Ioan Iancu Popa, care ocupa aceasta functie din 1990, a câstigat un nou mandat - al optulea - cu 58,37% din voturi.Ioan Iancu Popa a avut 833 de voturi din 1.427 valabil exprimate, ceea ce înseamna 58,37%, potrivit…

- Gheorghita Botarca (PSD) a castigat al optulea mandat de primar al orasului Topoloveni, in urma alegerilor din 27 septembrie. Gheorghita Botarca a castigat prin vot primul mandat la alegerile locale din 1992, dar el conduce Primaria Topoloveni inca din decembrie 1989.Potrivit datelor provizorii…

- Campania electorala incepe greu. Motiunea de cenzura a deturnat in buna parte atentia oponiei publice de la actiunile si manifestarile electorale ale partidelor si candidatilor. Criza de pandemie, numarul de infectari cand mai mare cand mai mic, de asemenea preocupa populatia ceva mai mult decat alegerile. …

- Primarul Cosmin Necula și candidații la Consiliul local Bacau din partea Pro Romania au depus, astazi, la Biroul Electoral, dosarele cu semnaturi. “Mi-am depus astazi candidatura pentru un nou mandat la Primaria Municipiului Bacau. Vreau ca impreuna sa #MergemInainte, sa facem orașul nostru mai modern,…

- De data aceasta, prezenta declarata la urne e plauzibila datorita tensiunilor din societate, a incertitudinilor economice si a polarizarii politice. Conform sondajului IRSOP, Gabriela Firea este favorita cu 45%, in timp ce Nicușor Dan are doar 38%. Cultura confrontationala din politica romaneasca erodeaza…