Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul transfug Eleonora Graur este acuzata de implementarea proiectelor fantoma de milioane de lei și organizarea licitațiilor trucate, prin care au fost selectate in mod discreționar firmele rudelor sale. Potrivit unei investigații, realizate de scheme.md, deputatul PRO Moldova, la implementarea…

- Bilantul persoanelor decedate in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale pe insula Kyushu din sudul Japoniei a ajuns luni la 44, in timp ce o alerta de precipitatii abundente a fortat autoritatile locale sa emita ordine de evacuare pentru

- Epidemia de coronavirus crește ca intesitate in multe țari, chiar daca, in altele, raspandirea bolii a incetinit. Experții susțin pandemia se comporta așa cum au prezis și ca urmeaza al doilea val, așa cum s-a intamplat și cu gripa spaniola. „Acea gripa a ucis 50 de milioane in timpul celui de-al doilea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din Romania, Raed Arafat, dezminte informația ca infecția cu noul coronavirus ar fi o "biata gripa" și spune ca in lume au murit zeci de mii de persoane din domeniul medical.

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 434.214 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, luni, la orele 19.00 GMT, noteaza Agerpres. Peste 7.970.180 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi a obtinut o finantare de 11 milioane de euro. Este singura universitate de medicina din tara care a obtinut finantare in cadrul apelurilor de tip programe de preventie, depistare precoce si diagnostic.

- Dr. Mark Ryan, expert in domeniul urgențelor in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, spune ca sunt lectii de invatat de la aceasta natiune scandinava, care s-a bazat in mare masura pe cetateni pentru a se auto-proteja de noul coronavirus. "Cred ca exista percepția potrivit careia Suedia nu a…

- Anchetatorii au gasit peste 400 de martori ai crimelor comise de atacatorul in varsta de 51 de ani intr-un raid care a durat 13 ore. Jumatate din martori au fost deja intervievati, dar inca nu s-a putut stabili motivatia ucigasului. Prima agresata a fost chiar prietena acestuia, care a reusit sa scape…