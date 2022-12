Stiri pe aceeasi tema

Un tribunal din Ciad a pronuntat pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani impotriva a mai mult de 260 de oameni arestati dupa protestele din octombrie, soldate cu victime, informeaza BBC, citat de Rador.

Protestele antiguvernamentale provocate de moartea tinerei Mahsa Amini, in timp ce se afla in arestul politiei, au continuat in Iran, informeaza Rador.

Captura de proporții: Autoritatile marocane au declarat ca au confiscat mai mult de doua milioane de pastile ilegale de amfetamina, care urmau sa ajunga pe pietele internationale, anunța Rador.

Fotbalistul echipei de fotbal Arsenal Pablo Mari se numara printre cele cinci persoane injunghiate in timpul unui atac ce a avut loc joi seara la un supermarket din apropiere de orasul italian Milano, potrivit postului de televiziune italian La7 si agentiei de presa AGI, scrie Rador.

Autoritatea de reglementare din domeniul concurenței din India a stabilit o amenda in suma de aproape 162 de milioane de dolari pentru compania Google pentru practici anticoncurențiale pe platforma Android destinata telefoniei mobile, informeaza BBC, citat de Rador.

Autoritațile moldovene sunt pregatite sa anunte mobilizarea in țara, daca va aparea o astfel de necesitate, a declarat ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in direct la TVR Moldova, relateaza Rador.

Facturile la electricitate si gaze vor veni cu intarziere, a afirmat presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, potrivit RRA, scrie Rador.

Autoritățile din Ucraina și Iran se contrazic pe tema dronelor iraniene utilizate de ruși in razboi. Iranienii nu recunosc faptul ca au trimis Rusiei drone, dar ucrainenii prezinta pe rețelele de socializare fotografii cu aparatele de zbor.