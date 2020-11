Stiri pe aceeasi tema

- Atacul terorist din Viena a fost revendicat, marți, de gruparea Statul Islamic, informeaz Reuters, care citeaza agenția de propaganda Amaq News. Patru civili și un atacator au murit, iar alte 22 de persoane au fost ranite in atacul comis luni seara in capitala Austriei.

- Nimeni nu se aștepta ca și capitala Austriei sa fie lovita de un atac pus la cale de ISIS. Timișoreanul Simion Giurca, consultant in turism care locuiește la Viena, a relatat marți seara la emisiunea PRESSALERT LIVE ca atacul fiind in apropierea marii sinagogi din Viena, s-a crezut ca ar putea fi fapta…

- Timisoreanul Simion Giurca a fost timp de 25 de ani seful biroului de promovare turistica a Romaniei de la Viena, iar acum este seful departamentului de turism al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana. „Adevarul” a vorbit cu el despre atentatul de luni si despre lock-down-ul instituit de…

- La o zi dupa atacul sangeros de la Viena, PSS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, a transmis un mesaj de solidaritate Eminenței Sale, Christoph Schonborn, arhiepiscopul de Viena și cardinalul austriac.

- Ministrul de Externe Oleg Țulea a transmis in seara zilei de 2 noiembrie un mesaj de compasiune adresat omologului sau austriac, Alexander Schallenberg, in legatura cu atacul terorist din Viena. Șeful diplomației moldovene, a menționat „Condamnam vehement acest atac terorist brutal și din numele Republicii…

- Un atac armat a fost declanșat luni seara, dupa ora 20.00, in centrul capitalei austriece, in imediata apropiere a principalei sinagogi a comunitații de evrei din oraș. Surse ale poliției au relatat ca valul de impușcaturi a fost declanșat, de fapt, in șase locuri distincte din centrul Vienei, ținte…

- Cel puțin patru oameni au murit in atacul terorist comis luni seara, la Viena, de mai mulți indivizi inarmați. Patru au fost arestați, iar unul ar fi inca in libertate și este cautat de polițiști.

- Autoritațile locale au confirmat, marți dimineața, decesul a trei victime, doi barbati si o femeie, dupa atacul terorist care a avut loc, luni seara, la Viena. Mai mulți atacatori au deschis focul asupra oamenilor din centrul capitalei Austriei.