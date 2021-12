Cum au reacţionat ţările UE la varianta Omicron. Ursula von der Leyen a dezvăluit cifrele reci Ursula von der Leyen a anunțat vineri ca statele membre UE au comandat o tranșa de 180 milioane de doze de vaccin adaptat variantei Omicron, produse de Pfizer / BioNTech, potrivit unei postari pe Twitter a oficialului european. Președinta Comisiei Europene a anunțat ca ințelegerile comerciale incheiate de Comisie prevad ca producatorii pot dezvolta aceste […] The post Cum au reactionat tarile UE la varianta Omicron. Ursula von der Leyen a dezvaluit cifrele reci first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

