Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul elvețian de tenis Roger Federer, fost lider mondial, deținator a 20 de titluri de Mare Șlem și a 103 titluri ATP in toata cariera, considerat de mulți drept cel mai mare jucator al tuturor timpurilor, deși a fost depașit la trofee de Grand Slam de rivalii sai, Nadal și

- Anunțul retragerii din activitate a lui Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam și fost numar unu mondial, a dus la un val de reacții din care Reuters a selectat cateva, facand o sinteza a mesajelor transmise de personalitațile tenisului mondial, scrie Mediafax. Fii la curent cu…

- Anunțul retragerii din activitate a lui Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam și fost numar unu mondial, a dus la un val de reacții din care Reuters a selectat cateva, facand o sinteza a mesajelor transmise de personalitațile tenisului mondial

- Anunțul retragerii din activitate a lui Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam și fost numar unu mondial, a dus la un val de reacții din care Reuters a selectat cateva, facand o sinteza a mesajelor transmise de personalitațile tenisului mondial, anunța Mediafax. Fii la curent cu…

- Anunțul retragerii din activitate a lui Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam și fost numar unu mondial, a dus la un val de reacții din care Reuters a selectat cateva, facand o sinteza a mesajelor transmise de personalitațile tenisului mondial

- Roger Federer și-a anunțat retragerea de pe terenul de tenis. Are 41 de ani, accidentarile nu-i dau pace, nu a mai jucat de un și a decis sa spuna „adio” sportului favorit. Cifrele lui sunt fabuloase. A caștigat 20 de competiții de Grand Slam, dar cea mai draga i-a fost singura victorie din finala de…

- Lleyton Hewitt, fost lider mondial si dublu caștigator de Grand Slam, a fost inclus sambata in Galeria Gloriilor tenisului mondial, „Hall of Fame”, in cadrul unei ceremonii care s-a desfasurat la Newport (SUA), unde are loc un turneu de categoria ATP 250, relateaza AFP.

- Simona Halep a ajuns din nou intr-o semifinala de Grand Slam (dupa o așteptare de doi ani și jumatate), iar la conferința de presa premergatoare meciului cu Elena Rybakina de la Wimbledon 2022 a vorbit despre cum a ajutat-o Patrick Mouratoglou sa revina la cel mai inalt nivel.