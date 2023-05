Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania fac front comun și contesta in instanța amenzile primite de la ANPC. Acestea susțin ca defaimarea instituțiilor de credit prin afirmații eronate și calomnioase reprezinta un abuz.

- Avocatul Gheorghe Piperea explica la ce se pot aștepta clienții bancilor sancționate de ANPC pentru modul in care au calculat ratele de rambursare pentru creditele pe termen lung. “De la 11 inițial, la 19 banci sancționate pentru deformarea comportamentului contractual al consumatorilor – este performanța…

- Președintele ANPC Horia Constantinescu a semnat ordinele pentru incetarea practicilor inșelatoare și incorecte pentru 11 banci, potrivit declarațiilor facute intr-o conferința de presa de astazi, citate de Financial Intelligence.

- Poli Iași a celebrat revenirea in Liga 1, iar la finalul victoriei-șampanie cu Dinamo (4-1) jucatorii au primit medaliile de campioni ai eșalonului secund din partea șefilor FRF, dar moldovenii din tribune i-au taxat pe conducatori Președintele FRF, Razvan Burleanu, a fost primit cu mare raceala de…

- Presedintele filialei PSD Buzau, Lucian Romascanu, ministru al Culturii, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca rotativa guvernamentala va avea loc in luna mai, in schimb la acest moment nu s-a discutat in forurile superioare de conducere ale organizatiei politice despre anumite nume care ar…

- Razvan Burleanu a vorbit dupa Adunarea Generala a FRF de miercuri despre retragerea lui Gigi Becali din fotbal. Președintele de la Casa Fotbalului a precizat, printre altele, ca a primit un mesaj de la patronul FCSB-ului in urma caruia i-a blocat numarul de telefon.

- Cristiano Ronaldo a fost din nou in centrul atenției la meciul Luxemburg – Portugalia 0-6, din preliminariile Campionatului European de Fotbal 2024. Starul lusitan a marcat doua goluri și a incercat sa obțina o lovitura de la 11 metri, dar a primit cartonașul galben din partea „centralului” din Romania.…

- Joe Biden a reacționat imediat dupa ce doua banci importante din Statele Unite au dat faliment in doar trei zile. Președintele american le-a explicat oamenilor situația și s-a adresat mai ales clienților acestor banci, pe care i-a anunțat ce ar trebui sa faca mai departe.