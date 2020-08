Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat agenției Agerpres, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat ca, in privința comerțului cu produse neconforme, raul trebuie stopat de la intrarea acestora in țara. Paul Anghel a declarat pentru Agerpres ca, in…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, critica in termeni duri serviciile de pe litoralul romanesc, despre care spune ca lasa foarte mult de dorit, scrie Agerpres.Șeful ANPC spune ca litoralul romanesc a fost si in acest an, in vreme de pandemie,…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca litoralul romanesc a fost si in acest an, in vreme de pandemie, pentru unii operatori economici o justificare continua a costurilor si a serviciilor slabe,…

- (Nu este prea clar cine este „noi”) Seful statului a declarat, miercuri, ca a discutat despre modalitatile prin care Romania sa poate accesa cei 80 de miliarde de euro, bani obtinuti de la Bruxelles. "Noi facem o prioritate zero din investitiile in infrastructura. Avem bani sa costruim autostrazi, cai…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre lupta autoritaților cu pandemia de COVID-19. Acesta susține ca indiferent cum s-ar termina, oamenii vor continua sa acuze. "Eu am zis la inceputul luptei cu acest virus, care nu s-a terminat, ca daca se termina bine, cei care au lucrat vor fi acuzați ca au…

- Consumatorii romani trebuie sa fie atenti de unde cumpara produsele alimentare in perioadele caniculare si sa evite locurile neautorizate in care nu sunt asigurate conditiile optime de depozitare si comercializare pentru a nu risca sa le fie afectata sanatatea, a scris, joi, pe Facebook, directorul…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, a avertizat ca in Romania exista modele de maști aflate pe lista produselor periculoase, care nu ar trebui sa fie puse in vanzare.

- Comerciantii de jucarii au fost amendati de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu peste un milion de lei, in urma unei ample verificari la nivel national a modului in care sunt respectate prevederile privind siguranta jucariilor, potrivit news.ro. ,,ANPC a desfasurat,…