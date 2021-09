In ultimele doua decenii, criza din regiunea autonoma uigura Xinjiang a Chinei s-a inrautațit vertiginos. Acest lucru are mult de-a face cu extinderea majora dupa 2001 a masurilor represive destinate suprimarii disidenței in randul acestei etnii, imbracate in retorica antiterorismului. In urma atacurilor din 11 septembrie, Statele Unite au lansat „razboiul impotriva terorii” la nivel mondial, […] The post Cum au profitat comuniștii chinezi de atentatele din 11 septembrie first appeared on Ziarul National .