Cum au planificat agenţii iranieni răpirea unei jurnaliste la New York Justiția americana a anunțat ca a pus sub acuzare patru “agenti ai serviciului iranian de informatii” pentru ca au planificat rapirea unei jurnaliste de origine iraniana din Statele Unite, militanta anti-voal Masih Alinejad parand sa confirme ca ea era tinta. Potrivit AFP, cei patru indivizi cautau din “iunie 2020” sa rapeasca “o scriitoare si jurnalista care a scos in evidenta incalcarile drepturilor omului comise de guvernul iranian”, a facut cunoscut Departamentul de Justitie al SUA. Iranienii planuisera “sa duca victima cu forta in Iran, unde soarta (sa) ar fi fost incerta in cel mai bun caz”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

