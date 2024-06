Tricolorii au sarbatorit și alaturi de fani calificarea in optimile la Euro 2024, la sosirea in orașul in care sunt cazați, scrie GSP.roRomania a sarbatorit calificarea in optimile Europeanului german. Peste 30.000 de suporteri i-au incurajat pe „tricolori” la Frankfurt, mii de oameni au ieșit pe strazi in București și in toate orașele de acasa.Petrecere a fost și in fața hotelului din Wurzburg, unde tricolorii sunt cazați pe durata Euro 2024. Sute de suporteri i-au așteptat pe fotbaliști, iar apoi au sarbatorit alaturi de aceștia.Imaginile surprinse de reporterii GSP sunt senzaționale: Romania…