Cum au petrecut Meghan Markle și Prințul Harry Ziua Recunoștinței? Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au celebrat joi, 26 noiembrie 2020, Ziua Recunoștinței. La inceputul anului acesta, perechea s-a separat oficial de familia regala a Marii Britanii, iar in vara s-a mutat in Santa Barbara, la 100 de mile de Los Angeles, SUA. Cum au petrecut Meghan Markle și Prințul Harry Ziua Recunoștinței? „Meghan și Harry au luat cina in liniște acasa. Abia așteptau sa petreaca Ziua Recunoștinței in State, ca o familie. S-au bucurat de o cina tradiționala gatita de ei. Rețetele au inclus legume culese din propria lor gradina”, a declarat o sursa pentru Entertainment… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

