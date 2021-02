Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti care au ramas blocati miercuri seara in zona Platoului Bucegi au fost recuperati de salvamontisti, a informat Agerpres . Actiunea a durat cinci ore, fiind foarte dificila din cauza vremii, pe munte vizibilitatea fiind aproape zero. Potrivit datelor comunicate de Serviciul Salvamont Busteni,…

- Artiștii Tavi Colen (53 de ani) și Alin Oprea (49 de ani) au dat naștere impreuna celebrei trupe Talisman. Dupa 15 ani de la destramarea proiectului, Tavi Colen vorbește despre conflictul cu Alin. „M-au acuzat ziariștii ca ne-am certat [din cauza] fostei lui soții. Eu am inchiriat casa cu Alin. Cand…

- Fostul fotbalist Rica Raducanu si sotia acestuia sunt internati de o saptamana la spitalul Matei Bals din Capitala, dupa ce au fost confirmati pozitiv cu Covid-19, Rica Raducanu a vorbit de pe patul de spital. Fostul portar al Rapidului nu are simptome prea grave, dar medicii il tin sub monitorizare…

- Invitat recent in platoul emisiunii 40 de intrebari cu Denise Rifai, artistul Dan Bittman (58 de ani) a raspuns unei serii de intrebari delicate. La inceputul anului acesta, in presa se specula ca solistul și partenera lui de viața, Liliana Ștefan, s-ar fi desparțit. Tot atunci, despre cantareț s-a…

- Din anul 2016, alaturi de Cove (46 de ani), Adela Popescu (34 de ani) este gazda emisiunii Vorbește Lumea. Luni, 21 decembrie, Cove și Adela i-au avut invitați in platou pe soții Tudor (41 de ani) și Anamaria (35 de ani) Ionescu. In timp ce vorbeau despre motivele copilarești din cauza carora se cearta,…

- In minunata Grecia, pe una din sutele de insule locuite, din Marea Egee, traiește un singur copil. Se intampla in Akri, acolo unde Christos, un puști de 12 ani, e singurul elev al școlii care se va inchide dupa ce el va pleca la o alta școala, de pe o alta insula. Insula nu are Articolul Pe o mica insula…