Cum au permis aplicațiile de dating localizarea precisă a unor victime de către cei care le urmăreau Un grup de cercetatori de la universitatea belgiana KU Leuven au realizat o analiza asupra a 15 aplicații de dating populare, printre care se numara și Badoo, Bumble, Hinge sau Grindr, descoperind ca toate aveau aceeași vulnerabilitate. Aceasta a permis identificarea locației aproape exacte a unor persoane de catre cei care le urmareau, cu o precizie de pana la 2 metri. Deși niciuna dintre aplicații nu arata locațiile exacte ale utilizatorilor atunci cand arata distanța dintre aceștia pe profilurile lor, se folosesc de locații exacte pentru diferitele funcții de „filtrare” pe care le au. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

