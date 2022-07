Cum au PĂCĂLIT românii Europa cu Internetul. Prejudiciu de 3 milioane de euro Romanii au pacalit strainii cu Internetul. Cum? Cu postatul de anunturi false. Prejudiciul este de 3 milioane de euro, conform DIICOT. Au fost identificate 114 victime din Polonia, Elvetia, Portugalia, Germania si Grecia. Pentru obținerea sumelor de bani, au fost deschise conturi bancare, care au fost ulterior folosite pentru transferurile de bani. I-au „calcat” mascatii […] The post Cum au PACALIT romanii Europa cu Internetul. Prejudiciu de 3 milioane de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- O grupare de romani a inselat 114 persoane din mai multe tari europene, prin postarea de anunturi fictive pe internet. Prejudiciul ajunge la 3 milioane de euro, anunta DIICOT. Cercetarile in acest caz au fost demarate in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile judiciare din Spania.…

