- A fost unul dintre cei mai populari artiști din toate timpurile, iar de-a lungul carierei a dobandit și titlul de rege al muzicii pop. Cu toate acestea, Michael Jackson avea datorii uriașe, la momentul decesului! Cantarețul american ar fi datorat undeva in jur de 500 de milioane de dolari, noteaza click.ro.…

- Marius Baiazid a murit in aceasta dimineața dupa o lupta crancena cu o boala nemiloasa. Cantarețul era internat la Spitalul Municipal din București de la inceputul lunii dupa a inceput sa se simta tot mai rau.Familia, apropiații și fanii se rugau pentru sanatatea lui in mediul online.

- O familie din satul Ilisua, judetul Bistrita-Nasaud, a ajuns saptamana trecuta la spital, in urma unei intoxicatii cu o substanta antiparazitara folosita pentru animale, iar, ulterior, baiatul de 16 ani al familiei a decedat, informeaza Agerpres.

- Bill Walton, legenda din NBA, a decedat luni, la varsta de 71 de ani. Dublul campion din NBA a pierdut lupta cu cancerul. Familia lui Bill Walton a anunțat luni decesul fostului jucator, inclus in Hall of Fame-ul din NBA. Walton a fost MVP in NBA in sezonul 1977-1978. In '77 a fost campion cu Portland…

- Daniela Iliescu, iubita lui Culița Sterp, a vorbit despre relația pe care o are cu familia artistului. Dupa ce au aparut diferite conversații controversate și s-a spus chiar ca ea și rudele soțului ei nu se suporta, aceasta a ținut sa spuna cum stau, de fapt, lucrurile.

- Elevii clasei pregatitoare de la Școala Gimnaziala Teodor Murașanu Turda au marcat intr-un mod inedit Ziua Familiei. Au fost activitați distractive, pictura și jocuri educaționale, toate marcand importanța familiei. „Am petrecut timpul impreuna invațand și jucandu-ne, cu activitați distractive și pline…

- O fetita de nici doi ani a murit dupa ce a ingerat bilute magnetice. Familia fetitei este din Romania, dar este stabilita de 12 ani in Germania. Mama copilului a relatat pentru News.ro cum a ajuns sa ingereze bilutele si tot ce s-a intamplat, de la primele simptome si diagnosticul de enterocolita si…

- O.J. Simpson, jucator de fotbal și actor legendar, acuzat ca și-a ucis fosta soție, a murit la 76 de ani, potrivit Ap News. O.J. Simpson a fost achitat de acuzațiile ca și-a ucis fosta soție și pe prietenul ei intr-un proces care a hipnotizat publicul. Procesul a scos la iveala diviziuni in materie…