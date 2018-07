Cum au mers, anul trecut, afacerile celor cinci berari care controleaza 86% din piata de profil?

Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul majoritar de actiuni al companiei Agricost, care administreaza Insula Mare a Brailei, a fost vandut de Constatin Dulute (care preluase afacerea de la Culita Tarata), cumparator fiind compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, detinuta de seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Terenul nu este…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…

- ♦ Grupul italian de utilitati Enel a terminat primul trimestru al anului cu venituri de 298 de milioane de euro pe piata din Romania, profitul EBITDA (inainte de dobanzi, impozite, deprecieri si amortizari – n. red.) fiind de 45 de milioane de euro ♦ Odata cu liberalizarea pietei, Enel, care…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 501,2 milioane lei, in scadere cu 10,64% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Profitul brut…

- ♦ Actionarii Nuclearelectrica (SNN) au aprobat un dividend brut per actiune de 0,9 lei, echivalentul unui randament de aproape 11%, aproximativ dublu fata de media din indicele BET, referinta bursei bucurestene. Nuclearelectrica (SNN), compania energetica detinuta de statul roman in proportie…

- Peste 600.000 de torturi au fost vandute in Romania in 2016, din care aproximativ 15.000 de torturi s-au vandut in judetul Prahova, la un pret de aproximativ 50 de lei kilogramul, iar valoarea pietei de profil ajunge la aproximativ 8 milioane de euro,...

- Piața berii din Romania a crescut, in 2017, cu 2% in ceea ce privește volumul. In ceea ce privește consumul, conform Asociației Berarii Romaniei, suntem pe locul 7 in Europa. Ponderea berii la PET a scazut din nou, dar tot reprezinta aproape 51% din piața locala.