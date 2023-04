Stiri pe aceeasi tema

- Un schimb de prizonieri de Paște a fost facut public de reprezentanții Ucrainei și Rusiei. Ucraina a anunțat ca aproximativ 130 de prizonieri de razboi ucraineni au fost eliberați și s-au intors acasa intr-un „mare schimb de Paște”. Și fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat…

- Locuitorii din satul Kobzartsi, candva ocupat de ruși, din regiunea Mykolaiv din Ucraina, sunt recunoscatori ca ofițerii de deminare au reușit sa curețe unul dintre cele doua cimitire locale de munițiile neexplodate, permițandu-le sa viziteze mormintele de Paștele ortodox, potrivit Reuters. Cimitirele…

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat ca fabricile din tara lucreaza non-stop pentru a raspunde cresterii exponentiale a comenzilor de armament, el ironizand ideea ca fortele ruse raman fara rachete, transmite sambata Reuters, citata de Agerpres. Potrivit lui Medvedev, Rusia si-a sporit ‘de…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…