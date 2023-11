Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel putin 10 premiere europene in sectorul gazelor si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Dumitru Chirița, fost președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), a ramas fara funcția de consilier in cadrul aceleiași instituții. Potrivit informațiilor HotNews.ro, George-Sergiu Niculescu, actualul șef al ANRE, a semnat joi, 26 octombrie, decizia de incetare a…

- Studiu Consiliul Concurenței Participanții la procesul de racordare la rețea intampina bariere legislative, bariere birocratice, bariere asociate finanțarii, dar și unele generate de dezvoltarea insuficienta a rețelelor electrice de transport și distribuție, este concluzia unui studiu realizat de Consiliul…

- Consiliul Concurentei: Accesul investitorilor pe piata de producere a energiei electrice din surse regenerabile este ingreunatParticipantii la procesul de racordare la retea intampina bariere legislative, bariere birocratice, bariere asociate finantarii, dar si unele generate de dezvoltarea insuficienta…

- Fenomenul instalarii panourilor fotovoltaice pe case a luat o amploare atat de mare incat anul viitor sa ajungem, in Romania, la o putere instalata de circa 2.000 de MW, potrivit reprezentanților ANRE. Daca este sa forțam o comparație, un reactor nuclear de la Cernavoda are o putere instalata de 700…

- * Cu totii au optat sa produca energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum N.Dumitrescu Avand in vedere tarifele majorate la utilitați, in mod special la consumul de energie, destui romani au ținut sa nu se mai regaseasca printre clienții permanenți ai diferitelor companii de profil…

- „Demersurile mele de modificare a legislației UE pentru stoparea speculei pe piața energiei au obținut joi aprobarea Comisiei pentru Industrie, Energie și Cercetare (ITRE), urmand sa fie supuse votului plenului”, transmite eurodeputatul PSD Dan Nica. Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegației PSD…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei a emis pentru Primaria Municipiului Iași licența pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sezonul 2023-2024, a anunțat city-managerul Petru Movila. Este pentru al doilea an la rand cand municipalitatea preia gestionarea…