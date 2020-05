Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori a identificat un anticorp monoclonal uman care impiedica virusul SARS-CoV-2 sa infecteze culturile de celule, ceea ce reprezinta un prim pas spre dezvoltarea unui tratament impotriva COVID-19, potrivit unui articol publicat de revista Nature Communications,

- „Este poate o imagine ciudata, cu oameni in varsta care beau lapte matern”, a declarat cercetatorul Brit van Keulen pe site-ul UMC din Amsterdam. „Dar daca se protejeaza impotriva unui virus mortal, ar trebui sa trecem peste aceasta jena”.Este deja bine stabilit ca laptele matern protejeaza…

- Bulgaria scoate armata pe strada pentru a se asigura ca cei care sunt in carantina respecta restricțiile. Militarii vor putea sa aresteze și sa foloseasca armele impotriva celor care nu se supun acestor restricții. Este o masura dura luata de vecinii de la Sud, insa populația nu respecta recomandarile…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a mulțumit marți, 17 martie, Chinei pentru ajutorul oferit in lupta impotriva noului coronavirus și a acuzat UE ca a abandonat țara sa.Comisia Europeana a decis sa limiteze exporturile de materiale de protecție precum maști și combinezoane. Cu…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) are suflet mare. Intors in Suedia, atacantul lui AC Milan se gandește numai la Italia și strange fonduri pentru spitalele in lupta cu coronavirusul. „Țara pe care o iubesc se afla intr-un moment dramatic și vreau sa fac ceva concret pentru ea. De aceea, am creat fundația…

- Italia extinde masurile stricte de carantina, care implica și interzicerea de a participa la adunari publice, pe intreg teritoriul țarii, a anunțat, luni seara, premierul Giuseppe Conte. Acesta a spus ca oamenii vor avea voie sa circule doar pentru a se duce la serviciu sau pentru urgențe personale.…

- PSD a decis in unanimitate de voturi ca social-democrații sa fie prezenți in Parlament și sa voteze impotriva Guvernului Florin Cițu, anunța Antena3.Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca parlamentarii partidului vor fi impartiali la audierile ministrilor propusi in…