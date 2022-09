Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din Bihor, cercetat pentru conducere fara permis, in Alba. Cum a incercat sa induca in eroare polițiștii Doi tineri din Bihor s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost opriți in trafic, la Garda de Sus. El conducea fara permis, iar tanara care se afla in mașina l-a lasat la volan. Potrivit IPJ…

- Un șofer din Botoșani care circula cu viteza foarte mare a incercat sa se ascunda de polițiști intr-o manastire. Mașina a fost inregistrata de radar cu 142 de kilometri pe ora in localitate, unde limita era de 50 de kilometri pe ora.

- Noi detalii ies la iveala in cazul accidentului de la Nojorid, Bihor, de luna trecuta, in care o tanara, mama a doi copii, si-a pierdut viata. Anchetatorii spun ca iubitul ei aflat la volan ar fi produs accidentul in mod intentionat dupa o cearta.Barbatul este suspectat ca a intrat cu masina in care…

- Un grup de cercetatori germani au dezvoltat un senzor care identifica biomarkerii proteici cu defecte de pliere din sange, iar acest lucru ofera o sansa in plus de a detecta boala Alzheimer inainte de aparitia oricaror simptome. De altfel, cercetatorii au in intentie sa aduca acest senzor pe piata,…

- Un barbat din Bihor a fost retinut dupa ce, oprit in trafic fiind, a fost depistat conducand un autoturism desi avea permisul de conducere suspendat si o alcoolemie de 1,56 mg/l alcool pur in aerul expirat, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un șofer care a fost prins in timp ce conducea un autovehicul deși bause zdravan inainte de a pleca la drum a ajuns in arestul Poliției Suceava. Este vorba de un barbat din Paltinoasa, in cazul caruia aparatul etilotest a aratat o valoare de 1,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, au fost ...

- Un șofer depistat baut la volan a incercat sa mituiasca polițiștii care l-au oprit in trafic pe un drum județean din județul Salaj. Incidentul a avut loc in 7 iunie, cand polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Nușfalau au depistat in trafic un barbat cu alcoolemie, iar acesta, pentru a scapa de dosarul…

- Un sofer din Iasi care in urma cu un an a fost implicat intr-un accident rutier a contestat in instanta procesul verbal prin care i-a fost ridicat permisul de conducere pe motiv ca la testul de alcoolemie i-a iesit un rezultat de 0,06 la mie alcool pur in aerul respirat, el aratand ca s-a sters […]…