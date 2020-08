Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria au fost depistati, in noaptea de vineri spre sambata, de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac. "In data de 29.08.2020, in jurul orei 2,00, politistii din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat in zona de competenta sapte cetateni sirieni, calauziti de un cetatean roman, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania.

- Un grup format din 12 migranti, intre care trei copii, a fost descoperit pe camp, la frontiera cu Ungaria, in zona localitatii aradene Varsand, strainii incercand sa iasa din tara ilegal. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera Arad, migrantii au fost au…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand au depistat 12 adulți, toți barbați, și trei minori, din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Trei sirieni au fost prinși de politistii de frontiera de la Borș, judetul Bihor, in timp ce incercau sa treaca ilegal, pe jos, granița in Ungaria. Poliția de Frontiera anunța ca trei sirieni, cu varste cuprinse intre 25 și 40 de ani, au fost prinși la aproximativ 100 de metri fata de linia de frontiera…

- O familie cu doi copii minori din Siria a incercat sa intre ilegal in Romania, pe la granița cu Serbia. Calatoria celor patru a fost oprita de polițiștii de frontiera. Fetițele, de 10 și 12 ani, erau insoțite de parinții lor care au 46, respectiv 56 de ani. Familia a fost depistata de autoritați pe…

- Politistii de frontiera din Timisoara au depistat, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea combaterii migratiei ilegale, 55 de cetateni afro - asiatici, solicitanti de azil in tara noastra sau cu permise de munca. Ei se aflau cazati la mai multe pensiuni din oras cu scopul de a trece ilegal granita…

