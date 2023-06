Stiri pe aceeasi tema

- Timpul se scurge, asta e clar. Iar procesele in care apare numele primarului de Baia Mare o țin dintr-o amanare intr-alta. Curtea de Apel Cluj a decis, la termenul din 16 iunie, ca „in temeiul art. 68 din Codul de procedura penala respinge cererea formulata de inculpatul C.C., prin aparator ales av.…

- La Petrova sunt foarte mulți oameni nemulțumiți. Li s-a promis ca drumul județean pe care circula va fi pus la punct, modernizat, insa nu s-a intamplat nimic, iar oamenii sunt deciși sa iși faca singuri dreptate. Intenția lor este sa blocheze DN18, in zona caii ferate cu Valea Vișeului, in speranța…

- Intreaga țara a fost șocata de vestea morții celebrului designer Stephan Pelger! Descoperirea șocanta a fost facuta de un vecin, joi, 8 iunie 2023. Tanarul de 44 de ani a decis sa-și puna capat zilelor din cauza depresiei. La scurt timp, anchetatorii au efectuat un examen toxicologic. Stephan Pelger…

- Fratii Dedeman dau o noua lovitura financiara. Dragoș și Adrian Paval cumpara o alta fabrica. Consiliul Concurenței a aprobat deja tranzacția care va intari poziția fraților din Bacau pe piața materialelor de construcții din Romania. Frații Dedeman, noua lovitura financiara. Ce au achiziționat Consiliul…

- In Maramureș am inceput a avea tot mai mulți caini de rasa abandonați. Și nu doar caini, ci și pisici. Avem in Baia Mare multe cazuri de caței bichoni, spre exemplu, care acum nu mai sunt o placere pentru familie, la Șomcuta Mare am avut cazuri de caini de vanatoare abandonați, au mai fost gasiți abandonați…

- In Baia Mare, in acest final de saptamana trebuiau sa aiba loc doua concerte ale celor de la Bucovina, o trupa extrem de iubita și apreciata prin parțile acestea. Numarul mare de fani prezenți la concerte spune totul. Insa acum Bucovina nu va mai ajunge in „Orașul invingatorilor”. „Ne pare foarte rau…

- In Duminica de Florii, in Borșa, una din bisericile emblematice ale zonei, era cuprinsa de flacari, fiind facuta scrum. Din fericire nimeni nu a fost ranit, insa biserica, așa cum o știau borșenii și toți cei care au ajuns macar o data sa urce la Cascada Cailor, nu mai exista, in forma știuta. Un alt…

- Barbatul care susține ca este fiul nelegitim al regretatului interpret de muzica populara, Ion Dolanescu, a dezvaluit ca s-a ajuns la scandalul pe avere din cauza orgoliilor dintre cei doi frați: Dragoș, care locuiește cu familia in costa Rica, și Ionuț, care ii moștenește talentul muzical.