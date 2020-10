Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul doi din 2020, cand au fost impuse restrictii pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana si din zona euro s-a situat la 1,6%, in scadere de la 1,9% in precedentele trei luni, si de la 2,3% in perioada similara…

- Pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) in 2019 era de peste doua ori mai mare in statul membru cu cele mai scumpe bauturi, Finlanda, decat in cel cu bauturile cele mai ieftine, Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Articolul Romania,…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a inregistrat o scadere de 0,8% in luna iulie 2020, comparativ cu iunie, statele membre cu cele mai importante cresteri fiind Romania si Portugalia, ambele cu un avans de 3,9%, arata datele publicate, joi, de Eurostat, informeaza Reuters. Vanzarile…

- Romania este singurul stat membru al Uniunii Europene cu un procent sub 20% al salariaților care au muncit de acasa pe perioada pandemiei, arata statisticele Eurostat. Țara noastra este astfel statul din Uniunea Europeana care are cea mai mica pondere de angajați care au trecut la telemunca. Conform…

- In Romania, in anul 2019, a fost cel mai mic preț la carne din Uniunea Europeana. Prețul la carne in țara noastra a fost cu 37,3% sub media UE, arata datele publicate astazi de Eurostat. In ceea ce privește țara noastra, situația de anul trecut este identica cu cea inregistrata in anul 2018. Am avut…

- Patru din cinci (80%) tineri cu varsta intre 16 si 24 de ani din Uniunea Europeana aveau in 2019 competente digitale de baza sau peste nivelul de baza, insa tinerii din Romania sunt pe ultimul loc in UE la acest capitol, doar 56% dintre ei avand competente digitale de baza sau peste nivelul de baza,…

