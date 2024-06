Stiri pe aceeasi tema

- Anca Molnar s-a stins din viața cu puțin timp inainte de a implini 35 de ani. Tanara era cunoscuta drept make-up artistul vedetelor, multe nume mari din showbiz calcandu-i pragul de-a lungul timpului. Inainte de a muri, tanara a lasat un mesaj de adio emoționant.

- Anca Molnar, celebrul make-up artist al vedetelor din Romania, a murit la doar 35 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tanara lasa in urma un soț indurerat și un baiețel care va crește fara mama. In urma cu patru zile, Molnar Claudiu a scris un mesaj plin de speranța ca iubirea vieții […] The…

- In urma cu fix un an, vestea ca Stephan Pelger s-a stins din viața a șocat intreaga lume mondena! Pe data de 8 iunie 2023, unul dintre cei mai iubiți creatori de moda din Romania a fost gasit fara suflare in atelierul sau. Astazi, cand se implinește un an de cand designerul nu se mai afla printre noi,…

- Dana Roba iși sarbatorește iubitul! Beni a implinit 37 de ani, iar pentru a marca ziua de naștere, vedeta a publicat cateva fotografii impreuna, de la frumosul eveniment. Declarațiile nu puteau sa lipseasca, astfel ca pe rețelele de socializare a aparut și un text emoționant.

- Clipe dificile in familia Laurei Bruma! Artista și-a dus mama de urgența la spital, din cauza problemelor grave de sanatate cu care se confrunta. A ezitat sa vorbeasca despre ce se intampla in viața ei, insa acum a dezvaluit ca este momentul sa impartașeasca cu fanii una dintre parțile maoi puțin neplacute.

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 7 al sezonului 13 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 2 aprilie 2024, Otilia Bilionera a venit impreuna cu soțul ei pentru a gati juraților. Cine este și cu ce se ocupa partenerul de viața al artistei.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Bogdan de la Ploiești și asta pentru ca mama lui iși celebreaza ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, artistul i-a transmis un mesaj emoționant femeii care i-a dat viața. Iata ce a postat cantarețul de manele pe rețelele de socializare!

- Sarbatoare in familia Madalinei Crețan! Mama soției regretatului artist Nosfe iși aniverseaza ziua de naștere, iar fiica sa a fost cea care i-a transmis cateva ganduri emoționante prin intermediul rețelelor de socializare. Ce a scris fosta concurenta de la Chefi la cuțite pentru cea care i-a dat viața.