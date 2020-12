Cum au fost surprinşi mai mulţi petrecăreţi în cluburile din Capitală Petrecerile in cluburile de noapte din Capitala continua, in ciuda restrictiilor impuse din cauza pandemiei. Unii administratori considera ca legea nu li se aplica si lor, asa ca tin localurile deschise si dupa orele 22:00. Si ca sa nu aiba probleme cu autoritatile, fac petreceri cu usile inchise, transmite publika.md. Inspectorii de la INSP au facut razii si au impartit amenzi. Unii clienti s-au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

