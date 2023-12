Stiri pe aceeasi tema

- Momente emoționante, la Cluj, in timpul concertului susținut de indragita artista. Gestul facut de Andra fața de Florin Piersic a impresionat publicul din sala. Totul s-a intamplat chiar pe scena, in fața a mii de oameni. Actorul și-a dorit sa ii faca o surpriza cantareței. O surpriza uriașa In mod…

- Andra și Catalin Maruța, surprinși intr-o ipostaza romantica, in care de puține ori au fost vazuți. Imaginile din mediul online au pus toți fanii pe jar, care au sarit cu tot felul de comentarii la adresa celor doi. Ce detaliu i-a deranjat pe internauți. Nu s-au putut abține și i-au atras atenția prezentatorului.…

- Andra a avut o noua apariție de senzație. Așa cum ne-a obișnuit, artista a reușit sa surprinda din nou cu felul in care arata. Soția lui Catalin Maruța a aparut complet nemachiata in fața fanilor sai, care au avut ocazia sa vada cum este artista, de fapt, cand nu apare la TV. Cum arata Andra […] The…

- Catalin Maruta nu s-a sfiit și s-a filmat, in urma cu cateva ore, in timp ce o complimenta pe partenera lui de viața. Prezentatorul TV a ținut cont de o nevoie pe care Andra și-a exprimat-o in urma cu aproximativ un an de zile. Cum a reacționat cantareața. „Te-am scos in oras, dar cu un […] The post…

- Crina Abrudan, soția fostului internațional Gabi Popescu, s-a fotografiat alaturi de Ronaldinho, in timpul vacanței petrecute in Dubai. Crina Abrudan și Gabi Popescu sunt impreuna din anul 2008 și s-au casatorit in anul 2017. Fosta concurenta de la Survivor Romania 2023 a avut parte de o surpriza placuta…

- Filmarile pentru urmatorul sezon al emisiunii ”Romanii au talent” au inceput deja. Andra a surprins, deja, cateva momente din spatele emisiunii. Artista a facut un gest emoționant care i-a surprins pe internauți. Ce a facut cantareața? Andra, gest emoționant la preselecțiile ”Romanii au talent” A inceput…

- Recent, s-au implinit 15 ani de la momentul in care Andra și Catalin Maruța au devenit, oficial, soț și soție. Cele doua vedete par suflete pereche, insa inimile lor au fost cucerite și de alte persoane. Artista nu a fost prima dragoste a prezentatorului. Cea pentru care a simțit intaia oara fiorii…

- O tragedie cutremuratoare a indoliat orașul Zalau, dupa ce un barbat in varsta de 39 de ani și-a ucis soaia, cu doi ani mai tanara. Crima este rezultatul nefericit generat de un scandal izbucnit dintr-o gelozie bolnavicioasa a barbatului. Ce a facut criminalul dupa cumplitul gest? Ce s-a intamplat intre…