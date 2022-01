Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au petrecut cateva zile la munte, in timp ce cele doua fetițe ale lor au stat impreuna cu bunicii. Cei doi s-au relaxat pentru prima oara dupa mult timp și și-au promis sa repete experiența. „Acum suntem pe drum spre casa și am avut doua zile de relaxare și o gura de…

- Oana și Viorel Lis au trecut recent prin COVID-19, iar acum se pregatesc de sarbatorile de iarna. Cei doi sunt au ramas cu cateva ”traume” in urma virusului, insa așteapta cu drag Craciunul și Revelionul. Cum vor petrece cei doi.

- Biana Rus s-a transformat total in ultima perioada. Artista a slabit 70 de kilograme, dupa ce ajunsese sa cantareasca 120 de kilograme. Din pacate, aceasta se confrunta cu ceva probleme, dupa operația de micșorare a stomacului. „Am intampinat greutați și am sarit mesele. Am uitat sa mananc, mai precis.…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca tot mai mulți artiști iși fac deja numeroase planuri, asta deoarece multe spectacole și concerte au fost anulate. Edward Sanda și Cleopatra Stratan au marturisit in urma cu scurt timp unde iși vor petrece aceste zile importante ale anului, insa…

- Viorel Lis și Oana Lis sunt infectați cu Covid-19. Ambii sunt internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Reamintim ca Viorel Lis, in varsta de 77 de ani, are și alte probleme de sanatate, printre care diabet, probleme cu tensiunea și semi-pareza.

- Viorel Lis este infectat cu COVID-19 și este in spital. Și soția lui, Oana, a contractat virusul, insa ea se trateaza acasa. Fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, face primele declarații de pe patul de spital.In aceste momente, Viorel Lis se afla internat la Spitalul Matei Balș, dupa ce…

- Tot mai mulți bolnavi COVID pierd lupta cu boala, deși medicii fac tot posibilul pentru a-i salva. Mulți pacienți, unii dintre ei nevaccinați, ajung la spital prea tarziu dupa ce se trateaza intai singuri acasa.

- Viorel Lis se confrunta cu grave probleme de sanatate, astfel ca acum toata viața lui depinde de ajutorul pe care il primește de la soția sa. Și asta pentru ca fostul edil al Capitalei nu se mai poate deplasa singur, de cateva ori chiar cazand din picioare din dorința de a face lucruri normale, cum…