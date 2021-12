Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Lupeni, Lucian Resmerita, anunta ca mai multi angajati, care incaseaza banii pentru parcare, in statiunea Straja, au fost surprinși de camerele de supraveghere cand sustrageau o parte din bani. Primarul le cere turistilor sa solicite bon fiscal. „Sanctiuni drastice pentru neregulile…

- Cinci angajati de la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani au fost sanctionati dupa ce ar fi incercat sa fure din mancarea bolnavilor. Pedepsele date angajatilor de comisia de disciplina presupun reduceri salariale de mica anvergura.

