Cum au fost păcăliți clienții unei mari companii de curierat Compania de curierat DPD Romania a anuntat ca a fost tinta unui atac de tip phishing miercuri si mai multi clienti au primit un mesaj prin e-mail, expediat de la o adresa fara vreo legatura cu „@dpd.ro”, prin care erau indemnati sa isi modifice datele livrarii accesand un link-capcana. ”Compania de curierat DPD Romania a fost tinta unui atac de tip phishing miercuri, 18 august. Mai multi clienti au primit un mesaj prin e-mail, expediat de la o adresa fara vreo legatura cu „@dpd.ro”, prin care erau indemnati sa isi modifice datele livrarii accesand un link-capcana”, anunta compania. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

