Cum au fost „omorâți” producătorii din piețele volante de Nicușor Dan In mai multe locații din București sunt amplasate pe perioada weekend-ului piețe volante pentru producatorii de legume și fructe, dar, din pacate, acestea risca sa ramana fara producatori din cauza unei decizii aberante a edilului general Nicușor Dan. Taxa zilnica in piața volanta marita de șapte ori Fiecare producator de legume și frunte care iși vindea produsele in piețele volante din Capitala achita pana anul trecut o taxa zilnica de 20 de lei, ceea ce insemna ca pe durata celor trei zile platea 60 de lei. Insa, de anul acesta, din dispoziția primarului general Nicușor Dan, aceasta taxa a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, duminica, de 2,04 cazuri la mia de locuitori, comparativ cu 2,26, in urma cu o zi, a anunțat Directia de Sanatate Publica, Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie – 16,54 cazuri…

- Rata de infectare continua sa scada in București și a ajuns marți la 3.04, fața de 3,34 la mia de locuitori, conform datelor publicate de DSP. Este a 33-a zi consecutiva de scadere a incidenței cazurilor COVID-19 in București. In urma cu o luna, in 23 octombrie, rata de infectare in Capitala era 16,53.…

- S-a instalat panica luni, intr-un autobuz din București, dupa ce un barbat baut a scos un briceag și a inceput sa amenințe cu el calatorii. Incidentul a avut loc in zona Vatra Luminoasa. Jandarmeria Romana a anunțat ca un echipaj care se afla in zona Vatra Luminoasa din Capitala a observat in autobuzul…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a prezentat la intrarea in ministerul Transporturilor un test PCR Negativ pentru a putea intra in instituție, asta dupa ce joi acesta ar fi fost refuzat la intrarea in Guvern in condițiile in care nu s-a vaccinat pana acum. La ministerul Transporturilor a fost semnat…

- Este extrem de puțin probabil ca finanțarea pentru spitalul metropolitan București, al carui studiu de fezabilitate expira la finele acestui an, sa fie asigurata, a declarat vineri primarul general Nicușor Dan. „Mi-aș dori sa avem un miliard de euro ca sa il facem, dar mi se pare extrem de puțin probabil”,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat, vineri, de numarul mare de cazuri de COVID-19 din Bucuresti, precizand ca Municipalitatea a detasat personal la Serviciul de ambulanta. “Ma ingrijoreaza si tot ce a tinut de noi am facut in acest sens. Adica ne-a cerut Ambulanta oameni…

- Primarul Capitalei da o noua lovitura rețelelor de interese imobiliare din Capitala. Dupa ce in februarie a acestui an a suspendat PUZ-urile de sector, Nicușor Dan vine acum cu o noua inițiativa care va face, practic, imposibila construirea abuziva din București. Este vorba despre nominalizarea…

- Cu ocazia zilei Bucureștiului, serbata pe 20 septembrie, primarul general Nicușor Dan a ținut sa marcheze momentul și sa posteze un mesaj aniversar. In replica, bucureștenii i-au transmis sa lase evenimentele istorice deoparte și sa se ocupe de problemele actuale: lipsa apei calde, toaletarea copacilor…