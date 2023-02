Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Romanii au cheltuit circa 77 de milioane de euro in ultima luna din 2023 pe vacanțe in strainatate, arata un studiu Revolut. In topul preferințelor s-au aflat Malta, Regatul Unit, Olanda, Irlanda, Germania.

- Romanii care nu au o situație financiara buna primesc un ajutor din partea statului. Peste 2.4 milioane de cetațeni primesc sprijinul acesta in 2023. Mai exact, este vorba despre sume care pot fi folosite pentru cumpararea de alimente. Cu toate astea, e important de menționat ca fiecare beneficiar trebuie…

- Ministerul Apararii Nationale a aprobat depunerea unor proiecte pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea sau dotarea spitalelor militare din Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Pitesti si Sibiu, in cadrul PNRR.

- Ce joburi au cautat romanii in 2022: pozițiile de inginer, contabil și șofer se afla in topul preferințelor candidaților. Cu aproximativ 25.000 de cautari, joburile remote continua sa ramana atractive pentru cei care vor sa se angajeze, arata un sondaj eJobs. Aproape 8,5 milioane de cautari au fost…

- Mii de casti si incarcatoare de telefon contrafacute au fost gasite intr-un container sosit din China in Portul Constanta Sud-Agigea. Bunurile, in valoare de peste doua milioane de lei, erau destinate unei firme din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romanii au dat dovada ca sunt adevarați impatimiți ai cumparaturilor, anul acesta de Black Friday. In vinerea cu cele mai mari reduceri din an, aceștia au facut cumparaturi de 640 de milioane de lei, și asta de la un singur retailer. Iata care au fost produsele la cea mai mare cautare.

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat, luni, in prezenta prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciuca si a lui Celine Gauer, director general al SG RECOVER din cadrul Comisiei Europene, 12 noi contracte finantate din PNRR.