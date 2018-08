Stiri pe aceeasi tema

- Bataie violenta intr-un local din Capitala. Din filmuletul postat pe o retea de socializare se vede cum mai multe persoane isi dau pumni si picioare, iar mai mult de atat in bataie sunt implicate si doua femei. Acestia injura, dar si arunca cu diverse obiecte prin local.

- N-au putut imparti drumul si s-au luat la pumni si picioare. Este isprava a doi soferi care s-au sicanat in trafic. Acestia s-au luat la bataie chiar in mijlocul strazii Ismail din Capitala.

- Jurnalistul Dragoș Patraru a comentat in termeni duri violențele de la protestul diaspora de vineri.„Am vazut niste pozitii absolut incredibile din partea ambelor tabere. Fiecare sustinator incearca sa-si gaseasca argumente prin care sa cautioneze cumva actiunile favoritilor, indiferent de…

- "In copilarie și adolescența cand o dadeam parte-n parte exista un principiu peste care nu se putea trece, nu lovești niciodata pe cel cazut la pamant daca acesta refuza lupta. Te descalificai in fața tuturor. Nu era o dovada de putere, ci de mișelie.Cand am ajuns la cei doi jandarmi prinși…

- Mihail Bumbeș se numara printre oamenii care au sarit in ajutorul femeii jandarm și colegului ei, care au fost loviți violent de un grup de huligani in timpul protestului diasporei de ieri seara. El a povestit intr-o scrisoare facuta publica firul evenimentelor. Potrivit marturiilor lui, atacatorii…

- O bataie ca in filme a avut loc in timpul meciului de baschet Filipine - Australia care s-a desfasurat, luni, la Manila, in preliminariile Campionatului Mondial din 2019, arbitrii fiind depașiți de situație.

- Trageri de par, lovituri de pumn sau placaje la sol sunt procedeele ce pot fi vazute pe filmuletele postat pe YouTube. Intrebata de Daily Mail, un student care a asistat la scena a afirmat ca la originea incidentului a fost un diferent dintre doua participante la parada. Una ar fi intrebat daca in…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut de cinci derbedei in Dej. Scandalul a avut loc marți seara, pornind dintr-un club și terminandu-se in Piața Bobalna.