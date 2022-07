Cum a(u) fost furat(e) miliardul(ele). Partea I La 8 ani dupa «jaful secolului» – frauda bancara de proporții – in Moldova iarași se vorbește despre intensificarea procesului de rambursare a miliardelor plecate in zonele offshore și paradisele fiscale, precum și despre necesitatea atragerii la raspundere a beneficiarilor și a altor participanți de vaza la cea mai rasunatoare infracțiune financiara din istoria RM. Tema in cauza apare periodic Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Dupa zece luni in care ploile au fost insuficiente in Romania, mai multe rauri au disparut. Doar in regiunea Moldovei sunt patru care au secat complet, in timp ce din altele au ramas doar cateva fire de apa. Dunarea este la jumatate din debitul ei normal si la centrala nucleara de la Cernavoda mai este…

- Aproape 100 de tineri din Moldova isi vor putea deschide afaceri in acest an, cu suportul statului, prin intermediul Organizatiei de Intreprinderi Mici si Mijlocii. Costul total al proiectului se ridica la 20 de milioane de lei.

- Silviu Gurlui, conferentiar universitar doctor la Facultatea de Fizica din Iasi, atrage atentia ca solul din Moldova a ajuns la un nivel extrem de scazut de umiditate, de doar 2%. Acest lucru va atrage o incalzire si mai mare a aerului, ce va avea drept consecinta producerea de fenomene meteo extreme.

- Nori Baia Mare Continua seria avertismentelor trimise de meteorologi. De data aceasta Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o avertizare meteo de tip cod galben care va intra in vigoare la ora 12.00 și care are valabilitate pana la ora 23.00. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FCU Craiova, i-a raspuns lui Valeriu Iftime, fostul sau patron de la FC Botoșani. La GSP Live, Iftime a vorbit in termeni duri despre Croitoru: „Sa nu-l mai ridicam pe Marius foarte, foarte sus. Sa nu credeți ca el e un șlefuitor de talente. Nu el ținea fotbalul din Moldova…

- In Casa Rusa din Chișinau, a fost premiat Alexandru Rusu – un elev din Moldova – ciștigator al concursului internațional „Spune lumii despre Patria ta”. Competiția internaționala „Spune lumii despre Patria ta” a fost organizata de Centrul inovator pentru educația copiilor și a tinerilor cu sprijinul…

- Proiectul conceptului sistemului de vot prin internet „e-Votare”, elaborat de Grupul de lucru interinstituțional, creat la inițiativa Comisiei Electorale Centrale (CEC), a fost prezentat publicului larg, acesta fiind elaborat dupa modelul celui din Estonia. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPS! … Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Renault Clio. Acesta figura in bazele de date ca fiind furat din Franta, iar proprietarul dorea sa-l transporte in R. Moldova…