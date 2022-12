Stiri pe aceeasi tema

- Locotenent-colonelul in rezerva, Igor Susarencu a demisionat din cadrul Ministerului de Interne in ianuarie 2022, odata cu venirea PAS la guvernare. Recent, acesta a aderat la Asociația „Scutul Poporului” și a fost ales vicepreședinte. „Ceea ce se intampla acum in țara nu poate sa continue, iar fara…

- La data de 06 noiembrie 2022, in jurul orei 00,30, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de catre o femeie de 34 de ani, din Sebeș, cu privire la faptul ca a fost agresata de soțul ei. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in data de 06 noiembrie 2022, pe fondul consumului de bauturi…

- In lumea virtuala, se poate contacta cu alți ofițeri de poliție și chiar urma cursuri de formare in criminalistica și alte specializari de poliție. Recent, Organizația Internaționala a Poliției Criminale (Interpol) a prezentat primul metavers creat special pentru forțele de ordine din intreaga lume.…

- Cum au interceptat polițiștii un colet plin cu marijuana, ajuns la Sebeș. Barbat trimis in judecata pentru trafic de droguri Un barbat a fost trimis recent in judecata, pe rolul Tribunalului Alba, pentru trafic internațional de droguri. Totul a inceput dupa ce polițiștii au obținut informații ca din…

- Poliția anunța ca in urma protestelor de duminica au fost identificate, printre protestatari, 6 persoane anunțate in cautare de catre instituțiile statului; au fost inițiate 37 de cauze contravenționale pentru diferite incalcari ale ordinii publice; mai mulți tineri cu constituție atletica și comportament…

- Polițiștii specializați in investigarea infracțiunilor economice și procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel București au descins in locuințele rudelor lui Leo de la Strehaia. Sute de monede din aur au fost gasite de oamenii legii, ingropate in pamant, in curțile familiei acestuia. Potrivit…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord, de comun cu Serviciul Vamal, anunța ca a destructurat activitatea unei fabrici clandestine de țigari in regiunea de centru a țarii și a reținut trei banuiți, intr-un dosar de contrabanda cu țigari.

- Aproape 150 de perchezitii fac, in aceasta dimineata, politistii si procurorii in Bucuresti si in mai multe judete. Oamenii legii au descins la sedii de firme, persoane fizice si ocoale silvice, in doua dosare de evaziune fiscala, spalare de bani, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national…