Cum au fost afectate exporturile de cereale ale Ucrainei de embargoul impus de statele din CEE

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de cereale ale Ucrainei au crescut pana la 2,56 milioane de tone in sezonul iulie 2023-iunie 2024, in crestere fata de doua milioane de tone in acelasi moment al sezonului trecut, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters, conform Agerpres.Exporturile…

- Statele Unite si aliatii sai occidentali se uita spre China pentru a ajuta la rezolvarea efectului catastrofal al iesirii Rusiei dintr-un acord agricol crucial sustinut de ONU, referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite CNBC, relateaza News.ro.China, unul dintre cei mai strategici…

- Retragerea Rusiei din acordul cu cereale și atacurile asupra infrastructurii portuare au starnit ingrijorari cu privire la securitatea alimentara in Africa, unde aproximativ jumatate dintre țari importa mai mult de o treime din graul lor din Ucraina și Rusia și o presiune crescuta asupra „zonelor…

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia,…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a transmis, marti, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. In luna iulie a anului trecut, ONU si Turcia au…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa prelungeasca pana in luna iunie 2024 suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare fața de exporturile Ucrainei in țarile din blocul comunitar.

- Anuntul a fost facut joi, 18 mai, de seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti, informeaza Agerpres."Republica Moldova este atacata hibrid. La Chisinau inca nu cad rachete, asta datorita ucrainenilor, dar Republica…