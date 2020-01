Cum au folosit romanii internetul in ultima decada Romanii au inceput sa foloseasca de doua ori mai mult serviciile de mailing si cauta de trei ori mai mult informatii despre bunuri si servicii, in timp ce mesageria pe social media si prin mesaje instant a crescut de aproape sase ori, conform datelor de saptamana aceasta ale Eurostat, analizate de wall-street.ro.

in 2019, 87% dintre persoanele cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani din intreaga Uniune Europeana au folosit Internetul de cel putin o data in ultimele trei luni. Suedia este campioana, cu 98%, in timp ce Bulgaria se afla pe ultimul loc, cu o pondere de 68%. Romania este pe… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

