Cum au explodat livrările de armament american către România Pentru al doilea an la rand, Departamentul american al Apararii (DOD) aproba in jur de 20 de contracte de livrare de armament catre Romania, valorile cumulate ale acestora ridicandu-se la sute de milioane de dolari. Este vorba despre echipamente complexe, de ultima ora, care sunt folosite in prezent si de militarii americani. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Loctiitorul sefului Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, a participat joi, 17 octombrie, la Ziua Distinsilor Vizitatori in cadrul exercitiului multinational CETATEA 2019, din Baza 42 Comunicatii si Tehnologia Informatiei, de la Rasnov, judetul Brasov. CETATEA 19 este un…

- Ministerul Apararii a cerut penalitati de opt milioane de euro firmei General Dynamics, care produce transportoarele Piranha V, pentru ca nu a livrat masinile de lupta la timp. Intarzierile sunt de aproape 10 luni, in ciuda avansului de 300 de milioane de euro platit. "Nu avem nici…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a rabufnit dupa ce Viorica Dancila a anunțat ca Rovana Plumb se bucura, in continuare, de susținerea ei necondiționata.„Doamneeeeee, aceasta Duduie pur si simplu nu intelege la ce prejudicii supune Romania. Dancila insista sa-și bata joc de Romania pana…

- FOTO – Arhiva Liviu Dragnea si familia sa au interdictie de a intra in Statele Unite din cauza implicarii fostului demnitar in fapte de coruptie, a anuntat joi Departamentul de Stat intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. „Secretarul de stat Michael R. Pompeo i-a interzis public intrarea in Statele…

- Liviu Nicolae Dragnea "nu este eligibil pentru intrarea pe teritoriul Statelor Unite" din cauza implicarii in "fapte semnificative de corpuție", a anuntat joi purtatorul de cuvant al secretarului de stat american. Departamentul de Stat al SUA a precizat ca masura impotriva fostului lider PSD…

- Un reprezentant al regimului de la Phenian a declarat joi ca o serie de acțiune militare efectuate de SUA, inclusiv testul cu o racheta cu raza medie de acțiune și planurile de a disloca avioane F-35 și echipamente ofensive în zona Peninsulei Coreea, ar putea "declanșa un nou razboi rece",…

- Rusia și China cer convocarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) dupa ce Statele Unite au lansat recent o racheta de croaziera cu raza intermediara de acțiune, primul test de acest fel efectuat de forțele americane dupa retragerea din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), potrivit…

- Scriam ieri ca ”Europa Libera”, publicația înființata de CIA și finanțata de Congres, a expus deja ce va pretinde Trump de la Iohannis. Puntele erau clare: - creșterea susținerii financiare pentru prezența militara a SUA în România – și chiar o prezența…