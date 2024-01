Stiri pe aceeasi tema

- 2023 a inceput promițator pe piața muncii din Romania, daca ne raportam la volumele de recrutare, dar și la diversitatea pozițiilor vacante pe care angajatorii le puneau la dispoziție, in varii industrii. Insa pe masura ce au inaintat in an,...

- Anul 2023 a adus multe provocari angajatorilor, care s-au straduit sa majoreze salariile angajaților și sa le ofere beneficii care sa-i ajute sa traverseze cu bine un context economic delicat.

- Cursa pentru supremație in materie de servicii AI este acerba. Ultima mutare a fost efectuata de Google, care intenționeaza sa preia „coroana” OpenAI – Microsoft. Intr-o conversație care include flux audio și video, noul model Gemini uimește prin nivelul ridicat de ințelegere a intențiilor exprimate,…

- Salarizarea angajaților din sistemul de pensii și asistența sociala, reformarea instituțiilor și imbunatațirea condițiilor de munca au fost temele discutate ieri de premierul Marcel Ciolacu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona-Bucura Oprescu și reprezentanții Blocului Național Sindical.

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), prin structurile sale teritoriale, acorda o atenție deosebita tinerilor NEET, prin masurile finanțate din bugetul asigurarilor pentru șomaj, dar și prin valorificarea oportunitaților oferite de Uniunea Europeana care a facut posibila cuprinderea…

- Sondaj Bestjobs In preajma Halloween-ului, platforma de recrutare online bestjobs a intrebat angajații romani care sunt principalele lor temeri cu privire la job, iar cei mai mulți dintre ei au menționat o posibila restructurare a companiei ce ar putea duce la concedieri (36%), scaderea salariului (27%),…