Cum au evoluat salariile in turism si ce beneficii extrasalariale primesc angajatii

- Angajații romani cheltuiesc tot mai mult din bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achiziția de servicii turistice, in contextul in care volumul tranzacțiilor din secțiunea „Turism Intern” a crescut de 15 ori in intervalul 2014 – 2017, reiese dintr-o analiza realizata de BenefitOnline,…

- Industria pariurilor sportive din Romania evolueaza de la an la an, oferind pariorilor motive in plus sa intre pe platformele operatorilor de top. Potrivit site-urilor licențiate sa scrie despre acest domeniu, 4 case de pariuri online aduna majoritatea covarșitoare a jucatorilor din țara noastra. Agențiile…

- Un studiu realizat realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) cu sprijinul Inspectiei Muncii releva faptul ca aproximativ 46% dintre angajatii din Romania sunt platiti cu salariul minim pe economie, iar cei care castiga peste 700 de euro reprezinta doar 16% din total. ”O tendinta ingrijoratoare…

- Reprezentantii restaurantelor si hotelurilor s-au aliat si cer guvernului sa modifice legislatia, astfel incat sa poata aduce mai multi muncitori din tari sarace, precum Nepal si Filipine. Deocamdata, au drept de munca doar 7 mii de astfel de lucratori si toate posturile au fost ocupate. Tot mai multi…

- Rezultatele unui studiu relizat de NNC Services privind piata resurselor umane din industria IT&C arata faptul ca Iasul este pe primul loc la capitolul „salariati nemultumiti". „Barometrul pietei resurselor umane IT&C - Cum reusesc companiile din industria IT&C sa-si motiveze angajatii?" arata ca la…

- Agentiile de turism sunt deranjate de intarzierea infiintarii Fondului de garantare. Alin Burcea, primvicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), a declarat pentru News.ro ca guvernului ar trebui sa-i pese de acest proiect important in turism si ca pana acum nu…

- Peste 100 de angajati ai Aeroportului International Sibiu au declansat, miercuri, o greva de avertisment, nemultumiti de negocierile privind salarizarea si noul contract colectiv de munca. In timpul grevei, sase curse aeriene trebuie sa decoleze sau sa aterizeze la Sibiu.