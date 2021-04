Cum au evoluat prețurile și chiriile locuințelor din UE în deceniul 2010-2020 In deceniul care a trecut intre 2010 și al patrulea trimestru al anului 2011, chiriile au crescut cu 14,9%, iar prețurile locuințelor cu 28,6% in UE, potrivit Eurostat. Cele doua elemente au urmat aproximativ aceeași traiectorie in deceniul care s-a incheiat in 2020, dar pe cai foarte diferite. In timp ce chiriile au crescut constant pe toata perioada pana in al patrulea trimestru al anului 2020, prețurile locuințelor au fluctuat semnificativ. In Romania, chiriile au crescut cu 30%, in vreme ce prețurile locuințelor s-au majorat cu 15%. Dupa o scadere accentuata intre al doilea trimestru al anului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

